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Турция усилит Спецгруппу командования в Азербайджане

Турция усилит Спецгруппу командования в Азербайджане Четверо турецких генералов войдут в Специальную группу командования, которая представляет ВС Турции в Азербайджане
Армия
9 сентября 2021 г. 22:21
Турция усилит Спецгруппу командования в Азербайджане

Четверо турецких генералов войдут в Специальную группу командования, которая представляет ВС Турции в Азербайджане.

Как сообщает Report, предположительно, речь идет о генерал-майоре Бахтияре Эрсае, генералах Абдулле Гатырчи, Эндере Гюнере и Закарии Ялчине.

При этом сама Специальная группа не является новой структурой. В Азербайджане она действует с 1992 года, но до сегодняшнего дня была представлена офицерами более низкого ранга.

Азербайджан и Турция в последнее время активизировали и даже вывели на новый уровень сотрудничество во всех сферах. Доказательством тому может служить "Шушинская декларация", подписанная 15 июня 2021 года. В этом контексте усиление Специальной группы командования можно считать логическим развитием военно-технических связей между странами.

Возросшее в последнее время количество проводимых совместных учений, вне всякого сомнения, требует более глубокой координации, поэтому данный шаг только способствует повышению подготовленности и более слаженной работе армий обеих стран. Не стоит искать какого-либо подтекста, подобные действия должны лишь приветствоваться.

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