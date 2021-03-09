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Турция протестировала новую систему ПВО дальнего радиуса действия

Турция протестировала новую систему ПВО дальнего радиуса действия Компании ASELSAN и Roketsan совместно работают над проектом
Армия
9 марта 2021 г. 14:40
Турция протестировала новую систему ПВО дальнего радиуса действия

Турция протестировала новую ракетную систему противовоздушной обороны дальнего радиуса действия, поражающую цель на большой высоте.

Как передает Report, об этом в Twitter написал председатель Комитета оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

"После передачи в пользование системы HISAR-A+ наша система ПВО средней дальности HISAR-O+ успешно прошла испытание, поразив и уничтожив при последнем запуске самую дальнюю и самую высокую воздушную цель-тест, когда-либо разработанные в нашей стране", - написал он.

Председатель комитета поблагодарил компании ASELSAN и ROKETSAN, совместно работающие над проектом.

HİSAR ("Крепость") — семейство зенитных ракетных комплексов малой и большой дальности. В состав ЗРК входят низковысотная система ПВО HİSAR-A, система ПВО средней дальности HİSAR-O и система ПВО большой дальности HİSAR-U (переименованная в Siper). Система управления — инфракрасное самонаведение.

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Версия на английском языке Turkey tests new long-range defense system
Версия на азербайджанском языке Türkiyə yeni uzaqmənzilli müdafiə sistemini sınaqdan keçirib

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