Турция протестировала новую систему ПВО дальнего радиуса действия

Компании ASELSAN и Roketsan совместно работают над проектом

Турция протестировала новую ракетную систему противовоздушной обороны дальнего радиуса действия, поражающую цель на большой высоте.

Как передает Report, об этом в Twitter написал председатель Комитета оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

"После передачи в пользование системы HISAR-A+ наша система ПВО средней дальности HISAR-O+ успешно прошла испытание, поразив и уничтожив при последнем запуске самую дальнюю и самую высокую воздушную цель-тест, когда-либо разработанные в нашей стране", - написал он.

Председатель комитета поблагодарил компании ASELSAN и ROKETSAN, совместно работающие над проектом.

HİSAR ("Крепость") — семейство зенитных ракетных комплексов малой и большой дальности. В состав ЗРК входят низковысотная система ПВО HİSAR-A, система ПВО средней дальности HİSAR-O и система ПВО большой дальности HİSAR-U (переименованная в Siper). Система управления — инфракрасное самонаведение.