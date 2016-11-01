Турция назначила нового военного атташе в Азербайджане

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 1 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в нашей стране Эрканом Озоралом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности в нашей стране в качестве посла, дипломат подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-турецких связей, в частности сотрудничества в военной сфере. Затем турецкий дипломат представил министру нового военного атташе Турции в Азербайджане, бригадного генерала Зафера Оджака.

Поздравив военного атташе с началом деятельности в Азербайджане, министр обороны пожелал ему успехов в будущей деятельности в сфере расширения связей между вооруженными силами наших стран.

На встрече были обсуждены военно-политическая ситуация в регионе, важность решения нагорно-карабахского конфликта для региона и другие вопросы.