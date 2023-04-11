Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами

20:24

Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами в результате провокации Армении на границе в Лачынском направлении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, 11 апреля, около 16:20, подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачынского района со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, из разнокалиберного оружия.

Позже армянская сторона продолжала обстреливать наши позиции из минометов и крупнокалиберного оружия. В результате бдительности наших военнослужащих провокация армянской стороны была решительно предотвращена, а огневые позиции подавлены.

В ходе ответных мер, предпринятых нашей армией, подразделения Вооруженных сил Армении понесли значительные потери.

В настоящее время на указанном направлении относительное затишье, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

В ходе предотвращения вооруженной провокации Армении стали шехидами военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндюз оглу.