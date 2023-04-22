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Трое азербайджанских военных получили травмы при взрыве мины в результате провокации Армении в Шушинском районе

Трое азербайджанских военных получили травмы при взрыве мины в результате провокации Армении в Шушинском районе Армения совершила очередную провокацию на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района с целью нагнетания обстановки на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации.
Армия
22 апреля 2023 г. 18:40
Трое азербайджанских военных получили травмы при взрыве мины в результате провокации Армении в Шушинском районе

Трое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения, подорвавшись на мине в результате армянской провокации в Шушинском районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, Армения совершила очередную провокацию на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района с целью нагнетания обстановки на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации.

Так, 22 апреля около 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на установленной армянами в направлении движения мине.

В результате водитель и старший машины получили ранения, транспортное средство пришло в негодность. Один из военнослужащих, прибывших для оказания помощи раненым, также подорвался на противопехотной мине и получил травмы.

Все трем подорвавшимся на минах военнослужащим оказана неотложная медицинская помощь.

"Командования российского миротворческого контингента и Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы об инциденте.

Вся ответственность за произошедшее ложится на военно-политическое руководство Армении", - подчеркнули в азербайджанском оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın təxribatı nəticəsində Şuşada mina partlayışında üç hərbi qulluqçumuz xəsarət alıb

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