Для блокирования проезда российских танков в Киев взорваны три моста

Три моста были взорваны, чтобы заблокировать проезд российских танков в столицу Украины Киев.

Три моста были взорваны, чтобы заблокировать проезд российских танков в столицу Украины Киев.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, взорванные мосты расположены на юго-восточном подъезде к Киеву.

Украинские военные взорвали мост в Гостомеле вдоль Варшавского шоссе, а также мост на Новоирпенской трассе и мост через реку Ирпень в Демидове.

Согласно сообщению, украинская сторона получила информацию о том, что на аэродромах под Киевом 7 самолетов высадили десантников, которые будут продвигаться к столице вместе с танками.

По этой причине основные мосты были взорваны, чтобы предотвратить продвижение танков.