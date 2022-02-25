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Для блокирования проезда российских танков в Киев взорваны три моста

Для блокирования проезда российских танков в Киев взорваны три моста Три моста были взорваны, чтобы заблокировать проезд российских танков в столицу Украины Киев.
Армия
25 февраля 2022 г. 16:35
Для блокирования проезда российских танков в Киев взорваны три моста

Три моста были взорваны, чтобы заблокировать проезд российских танков в столицу Украины Киев.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, взорванные мосты расположены на юго-восточном подъезде к Киеву.

Украинские военные взорвали мост в Гостомеле вдоль Варшавского шоссе, а также мост на Новоирпенской трассе и мост через реку Ирпень в Демидове.

Согласно сообщению, украинская сторона получила информацию о том, что на аэродромах под Киевом 7 самолетов высадили десантников, которые будут продвигаться к столице вместе с танками.

По этой причине основные мосты были взорваны, чтобы предотвратить продвижение танков.

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Версия на английском языке Ukrainians blow up three bridges to stop passage of Russian tanks
Версия на азербайджанском языке Rusiya tanklarının Kiyevə keçidini dayandırmaq üçün üç körpü partladılıb

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