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Тело ставшего шехидом офицера доставили самолетом в Нахчыван

Тело ставшего шехидом офицера доставили самолетом в Нахчыван Тело лейтенанта Вооруженных сил Азербайджана Али Алиева, ставшего шехидом в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении, доставлено в Нахчыван.
Армия
14 сентября 2022 г. 16:34
Тело ставшего шехидом офицера доставили самолетом в Нахчыван

Тело лейтенанта Вооруженных сил Азербайджана Али Алиева, ставшего шехидом в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении, доставлено в Нахчыван.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Нахчывана присутствовали председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов, представители государства и правительства, члены семьи шехида.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 сентября Вооруженными силами Армении были совершены широкомасштабные провокации на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid zabitin nəşi təyyarə ilə Naxçıvana aparılıb

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