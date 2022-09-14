Тело ставшего шехидом офицера доставили самолетом в Нахчыван

Тело лейтенанта Вооруженных сил Азербайджана Али Алиева, ставшего шехидом в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении, доставлено в Нахчыван.

Тело лейтенанта Вооруженных сил Азербайджана Али Алиева, ставшего шехидом в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении, доставлено в Нахчыван.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Нахчывана присутствовали председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов, представители государства и правительства, члены семьи шехида.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 сентября Вооруженными силами Армении были совершены широкомасштабные провокации на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.