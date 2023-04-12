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Тело шехида Эльшада Гасанова передано семье

Тело шехида Эльшада Гасанова передано семье В село Хатаи Агстафинского района доставлено тело военнослужащего азербайджанской армии Эльшада Гасанова, который стал шехидом при предотвращении провокации армянской стороны.
Армия
12 апреля 2023 г. 11:56
Тело шехида Эльшада Гасанова передано семье

В село Хатаи Агстафинского района доставлено тело военнослужащего азербайджанской армии Эльшада Гасанова, который стал шехидом при предотвращении провокации армянской стороны.

Как сообщает западное бюро Report, тело шехида передано его семье.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

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