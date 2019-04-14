Тело погибшего при сходе лавины военнослужащего азербайджанской армии доставлено в родное село

Тело одного из двух военнослужащих Азербайджанской армии, погибших при сходе лавины, доставлено в Газахский район Азербайджана.

Как передаёт западное бюро Report, в начале марта двое военнослужащих азербайджанской армии - прапорщик Абдуллаев Хафиз Махад оглу и военнослужащий сверхсрочной службы солдат Мамедов Фаррух Фарман оглу, перемещаясь в направлении позиции, попали под снежную лавину. В результате проведённых поисковых работ было найдено тело одного из них - Х.Абдуллаева.

Сегодня, 14 апреля, его тело было доставлено в родное село Юхары Салахлы Газахского района. В похоронной церемонии приняли участие жители районного центра, военнослужащие и близкие погибшего. Х.Абдуллаев будет похоронен на сельском кладбище.

Отметим, что поиски другого военнослужащего, попавшего под лавину, всё ещё продолжаются.