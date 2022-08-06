Тело погибшего в Лачине военнослужащего Т.Алиева передано его семье

Тело военнослужащего срочной службы Алиева Таира Чингиз оглы, погибшего вчера в результате падения на него камня в Лачинском районе, передано его семье.

Тело военнослужащего срочной службы Алиева Тахира Чингиз оглы, ставшего шехидом в результате обвала скальных пород в Лачинском районе передано его семье.

Как сообщает западное бюро Report, он будет похоронен сегодня на Аллее шехидов в селе Енигюн Агстафинского района.

Отметим, что 5 августа при выполнении боевого задания в труднопроходимой местности в Лачинском районе отколовшийся от отвесных скал кусок скалы упал на действующих военнослужащих Азербайджанской Армии, рядовых Самира Самеда оглу Худиева и Тахира Чингиз оглы Алиев. В результате военнослужащий С.Худиев от полученных ранений скончался на месте.

Т.Алиев получил различные ранения. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.