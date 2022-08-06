Тело погибшего в Лачине военнослужащего передано его семье

Тело военнослужащего Азербайджанской армии Худиева Самира Самеда оглу, ставшего шехидом в результате обвала скальных пород в Лачынском районе передано его семье.

Тело военнослужащего Азербайджанской армии Худиева Самира Самеда оглу, ставшего шехидом в результате обвала скальных пород в Лачынском районе передано его семье.

Как сообщает "Report", шехид будет похоронен сегодня на Аллее шехидов в поселке Рамана Сабунчинского района.

Отметим, что 5 августа при выполнении боевого задания в труднопроходимой местности в Лачинском районе отколовшийся от отвесных скал кусок скалы упал на действующих военнослужащих Азербайджанской Армии, рядового Самира Самеда оглу Худиева и солдат Алиев Тахир Чингиз оглы. В результате военнослужащий Самир Худиев от полученных ранений скончался на месте.