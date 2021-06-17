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Погибший в ДТП в Лачине офицер похоронен - ОБНОВЛЕНО

Погибший в ДТП в Лачине офицер похоронен - ОБНОВЛЕНО Похоронен офицер Государственной пограничной службы Эльмеддин Насибов.
Армия
17 июня 2021 г. 20:40
Погибший в ДТП в Лачине офицер похоронен - ОБНОВЛЕНО

Похоронен офицер Государственной пограничной службы Эльмеддин Насибов.

Как сообщает западный центр Report, в церемонии похорон приняли участие родственники шехида, военнослужащие, представители общественности и жители района.

Шехид похоронен на городском кладбище Товуза.

20:24

Тело погибшего в дорожно-транспортном происшествии на служебной территории отдельной пограничной дивизии “Губадлы” погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) старшего лейтенанта Насибова Эльмеддина Сулейман оглу доставлено в Товузский район и передано семье.

Как сообщает западный центр Report, церемония прощания с офицером проходит в доме по улице Мирзы Алекпера Сабира в городе Товуз.

В церемонии, помимо родственников шехида, принимают участие представители общественности и жители района.

После церемонии прощания шехид будет похоронен на городском кладбище Товуза.

16 июня около 16:40 на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибли находившиеся в автомобиле военнослужащие - старший лейтенант Насибов Эльмеддин Сулейман оглу и прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглу.

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