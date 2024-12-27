Танковые подразделения провели тактические учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с танковыми подразделениями Азербайджанской Армии были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Танковыми подразделениями Азербайджанской Армии проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что учения проведены в соответствии с планом подготовки на текущий год.

Согласно плану, поднятые по тревоге подразделения были выведены из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения.

На следующем этапе учений на командных пунктах на территории осуществлен процесс принятия решений штабом, заслушаны доклады командного состава в соответствии с учебно-боевой задачей.

"В финальном стадии, согласно сценарию учений, танковыми подразделениями были выполнены задачи по приближению к противнику, уничтожению целей условного противника в движении и с места", - подчеркивает Минобороны.

Основное внимание при проведении учений уделялось повышению боеспособности танковых подразделений, совершенствованию профессионализма военнослужащих, обеспечению боевой слаженности подразделений и личного состава.