Танковые подразделения провели тактические учения с боевой стрельбой

Танковыми подразделениями Азербайджанской Армии проведены тактические учения с боевой стрельбой.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве отметили, что учения проведены в соответствии с планом подготовки на текущий год.
Согласно плану, поднятые по тревоге подразделения были выведены из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения.
На следующем этапе учений на командных пунктах на территории осуществлен процесс принятия решений штабом, заслушаны доклады командного состава в соответствии с учебно-боевой задачей.
"В финальном стадии, согласно сценарию учений, танковыми подразделениями были выполнены задачи по приближению к противнику, уничтожению целей условного противника в движении и с места", - подчеркивает Минобороны.
Основное внимание при проведении учений уделялось повышению боеспособности танковых подразделений, совершенствованию профессионализма военнослужащих, обеспечению боевой слаженности подразделений и личного состава.