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Танковые подразделения провели тактические учения с боевой стрельбой

Танковые подразделения провели тактические учения с боевой стрельбой В соответствии с планом подготовки на текущий год, с танковыми подразделениями Азербайджанской Армии были проведены тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
27 декабря 2024 г. 13:48
Танковые подразделения провели тактические учения с боевой стрельбой

Танковыми подразделениями Азербайджанской Армии проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что учения проведены в соответствии с планом подготовки на текущий год.

Согласно плану, поднятые по тревоге подразделения были выведены из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения.

На следующем этапе учений на командных пунктах на территории осуществлен процесс принятия решений штабом, заслушаны доклады командного состава в соответствии с учебно-боевой задачей.

"В финальном стадии, согласно сценарию учений, танковыми подразделениями были выполнены задачи по приближению к противнику, уничтожению целей условного противника в движении и с места", - подчеркивает Минобороны.

Основное внимание при проведении учений уделялось повышению боеспособности танковых подразделений, совершенствованию профессионализма военнослужащих, обеспечению боевой слаженности подразделений и личного состава.

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Версия на английском языке Tank units of Azerbaijani Army conduct live-fire tactical exercise
Версия на азербайджанском языке MN: Tank bölmələri şərti düşmənə yaxınlaşma, hədəflərin məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar icra ediblər

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