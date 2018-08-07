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    Танковые подразделения Азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям - ВИДЕО

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Танковые подразделения Азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Отмечается, что согласно плану подготовки войск в новом учебном периоде, танковые части и подразделения приступили к интенсивным занятиям по повышению боевой готовности и целенаправленной деятельности по улучшению всесторонних практических навыков личного состава.

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