Танковые подразделения Азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям - ВИДЕО

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Танковые подразделения Азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что согласно плану подготовки войск в новом учебном периоде, танковые части и подразделения приступили к интенсивным занятиям по повышению боевой готовности и целенаправленной деятельности по улучшению всесторонних практических навыков личного состава.