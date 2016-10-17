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    Танковые подразделения армии Азербайджана совершенствуют боевые навыки

    Танковые экипажи выполняют упражнения по вождению бронетехники с преодолением естественных и искусственных препятствий

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки на 2016 год, во всех танковых подразделениях Вооруженных сил Азербайджана проводятся занятия. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, основной целью занятий является совершенствование навыков личного состава танковых подразделений по вождению танков на равнинной и труднопроходимой рельефной местности, его управлению во время боевых операций.

    Во время занятий танковые экипажи выполняют упражнения по вождению бронетехники с преодолением естественных и искусственных препятствий, а также с различными маневрами и стрельбами.

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