Танковые подразделения армии Азербайджана совершенствуют боевые навыки

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки на 2016 год, во всех танковых подразделениях Вооруженных сил Азербайджана проводятся занятия.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, основной целью занятий является совершенствование навыков личного состава танковых подразделений по вождению танков на равнинной и труднопроходимой рельефной местности, его управлению во время боевых операций.

Во время занятий танковые экипажи выполняют упражнения по вождению бронетехники с преодолением естественных и искусственных препятствий, а также с различными маневрами и стрельбами.