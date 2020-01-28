Полковник: Тактические учения способствуют повышению военной мощи Азербайджанской армии

"Тактические учения – пик боеготовности. Такие мероприятия способствуют повышению военной мощи, физических возможностей Азербайджанской армии".

Об этом Report заявил военный эксперт, полковник запаса Магеррам Джахангиров.

По его словам, учения закрепляют положительные навыки у командиров, штабов, личного состава: "Это, к тому же, своего рода анализ, начиная от управления частями, солдатами и до поражения целей. Каждое тактическое учение совершенствует работу, деятельность командиров, штабов. Это большая школа для армии. Полагаю, значимость учений невозможно выразить словами, цифрами. Каждое учение играет большую роль в становлении войск".

По словам полковника запаса, сегодня Азербайджанская армия обладает высокой боеготовностью: "Как известно, в Азербайджанской армии часто проводятся военные учения. Думаю, на этих учениях полностью выполняются поставленные задачи. Личный состав получает на таких учениях большой опыт. Чем их больше, тем лучше".

М.Джахангиров отметил, что сегодня Азербайджан имеет очень сильную армию: "Наша армия боеспособна, способна и готова выполнить любое задание".