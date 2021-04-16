О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой

Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой В ходе учений, проводимых в условиях, приближенных к боевым, точным огнем наших войск были уничтожены обозначенные условные цели
Армия
16 апреля 2021 г. 14:06
Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
0 : 00
0 : 00

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в Азербайджанской армии проводятся тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерсто обороны.

На тактических учениях, проводимых в целях повышения профессионализма личного состава, выполнены показательные боевые стрельбы из пушек разного калибра и других ракетно-артиллерийских установок. В ходе учений, проводимых в условиях, приближенных к боевым, точным огнем наших войск были уничтожены обозначенные условные цели.

Учения, направленные на совершенствование практических навыков непрерывного управления подразделениями, организации их боевой деятельности во взаимодействии с другими видами войск с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне, продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоRaket-artilleriya batareyalarının döyüş atışlı taktiki təlimləri başlayıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi