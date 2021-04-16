Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерсто обороны.

На тактических учениях, проводимых в целях повышения профессионализма личного состава, выполнены показательные боевые стрельбы из пушек разного калибра и других ракетно-артиллерийских установок. В ходе учений, проводимых в условиях, приближенных к боевым, точным огнем наших войск были уничтожены обозначенные условные цели.

Учения, направленные на совершенствование практических навыков непрерывного управления подразделениями, организации их боевой деятельности во взаимодействии с другими видами войск с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне, продолжаются.