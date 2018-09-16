Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева присягнул на верность Родине - ФОТО

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня сын президента Азербайджана Ильхама Алиева - Гейдар Алиев присягнул на верность Родине в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности.

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

Личный состав воинской части торжественным маршем прошел перед трибуной.

В заключение была сделана фотография на память.