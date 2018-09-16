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    Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева присягнул на верность Родине - ФОТО

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня сын президента Азербайджана Ильхама Алиева  - Гейдар Алиев присягнул на верность Родине в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности.  

    Как сообщает Report, на церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи. 

    Личный состав воинской части торжественным маршем прошел перед трибуной. 

    В заключение была сделана фотография на память.

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