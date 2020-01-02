 Наверх

Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях

Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных

По поручению Министра обороны Азербайджана в праздничные дни в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях, соединениях и специальных военно-учебных заведениях были проведены бесплатные новогодние мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В праздничных мероприятиях, организованных в период школьных каникул, для свыше десяти тысяч детей военнослужащих были проведены концерты, спектакли и другие культурно-развлекательные мероприятия.
В ходе праздничных мероприятий творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед детьми с интересными концертными программами.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!