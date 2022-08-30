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Судмедэкспертиза: На сегодняшний день нам отправлено 102 мешка с останками

Судмедэкспертиза: На сегодняшний день нам отправлено 102 мешка с останками Нам отправляют останки наших соотечественников, захороненных в период Первой Карабахской войны и после нее. На сегодняшний день отправлено 102 мешка с костными останками.
Армия
30 августа 2022 г. 12:12
Судмедэкспертиза: На сегодняшний день нам отправлено 102 мешка с останками

Нам отправляют останки наших соотечественников, захороненных в период Первой Карабахской войны и после нее. На сегодняшний день отправлено 102 мешка.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Объединения судебно–медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалят Гасанов сегодня на конференции "Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести.

"Наши сотрудники исследовали их. Установлено, что среди них останки 156 человек. В общей сложности это 10 640 костных фрагментов", - сказал А.Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə-tibbi ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru: "Bu günə qədər bizə 102 kisə sümük qalıqları gətirilib"

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