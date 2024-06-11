Суд арестовал заказчика и исполнителя разбоя в Баку

Сотрудники Наримановского района полиции г. Баку задержали Джавада Аллахвердиева 1987 г.р. за разбойное нападение на жителя столицы.

Сотрудники Наримановского района полиции г. Баку задержали Джавада Аллахвердиева 1987 г.р. за разбойное нападение на жителя столицы.

Как сообщили Report в МВД, Аллахвердиев нанес несколько ударов мужчине во дворе его дома и отнял у него сумку с содержимым 61,5 тыс. манатов.

Задержанный признался, что совершил преступление по заказу своего знакомого Рафаэля Тагизаде 1955 г.р.

По версии следствия, Тагизаде был знаком с потерпевшим и знал, что тот получит крупную сумму денег в этот день.

По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям УК АР. Решением суда, Аллахвердиев и Тагизаде приговорены к четырем месяцам ареста каждый.