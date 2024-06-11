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Суд арестовал заказчика и исполнителя разбоя в Баку

Суд арестовал заказчика и исполнителя разбоя в Баку Сотрудники Наримановского района полиции г. Баку задержали Джавада Аллахвердиева 1987 г.р. за разбойное нападение на жителя столицы.
Армия
11 июня 2024 г. 14:01
Суд арестовал заказчика и исполнителя разбоя в Баку

Сотрудники Наримановского района полиции г. Баку задержали Джавада Аллахвердиева 1987 г.р. за разбойное нападение на жителя столицы.

Как сообщили Report в МВД, Аллахвердиев нанес несколько ударов мужчине во дворе его дома и отнял у него сумку с содержимым 61,5 тыс. манатов.

Задержанный признался, что совершил преступление по заказу своего знакомого Рафаэля Тагизаде 1955 г.р.

По версии следствия, Тагизаде был знаком с потерпевшим и знал, что тот получит крупную сумму денег в этот день.

По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям УК АР. Решением суда, Аллахвердиев и Тагизаде приговорены к четырем месяцам ареста каждый.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda sifarişlə quldurluq edərək 61 min manatdan çox vəsaiti ələ keçirən şəxslər tutulub

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