Суд арестовал заказчика и исполнителя разбоя в Баку

Сотрудники Наримановского района полиции г. Баку задержали Джавада Аллахвердиева 1987 г.р. за разбойное нападение на жителя столицы.
Как сообщили Report в МВД, Аллахвердиев нанес несколько ударов мужчине во дворе его дома и отнял у него сумку с содержимым 61,5 тыс. манатов.
Задержанный признался, что совершил преступление по заказу своего знакомого Рафаэля Тагизаде 1955 г.р.
По версии следствия, Тагизаде был знаком с потерпевшим и знал, что тот получит крупную сумму денег в этот день.
По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям УК АР. Решением суда, Аллахвердиев и Тагизаде приговорены к четырем месяцам ареста каждый.