Страны СНГ подписали соглашение о спутниковой связи военного назначения

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Межправительственные соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения подписаны в ходе заседания Совета министров обороны Содружества независимых государств (СМО СНГ), которое прошло сегодня в Кызыле Республики Тыва Российской Федерации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В интересах повышения боевых возможностей вооружённых сил государств Содружества подписаны межправительственные соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании. А также - о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией", - говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания.

Отмечается, что в рамках совершенствования функционирования совместных систем военного назначения министры обороны рассмотрели предложения по дальнейшему развитию Объединённой системы (ОС) ПВО СНГ, Совместной системы связи (ССС), Единой системы государственного радиолокационного опознавания, системы безопасности полётов авиации вооружённых сил и других систем.

Отметим, на заседании принял участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.