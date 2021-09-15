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В Баку отмечают очередную годовщину освобождения от оккупации

В Баку отмечают очередную годовщину освобождения от оккупации По случаю 103-летней годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации в столице стартовало еще одно шествие военных.
Армия
15 сентября 2021 г. 10:59
В Баку отмечают очередную годовщину освобождения от оккупации
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По случаю 103-летней годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации в столице стартовало еще одно шествие военных.

Как передает Report, мероприятие началось с возложения цветов к памятнику турецким солдатам в Аллее шехидов со стороны группы генералов азербайджанской и турецкой армий.

Военным оркестром были исполнены государственные гимны Азербайджана и Турции.

Шествие под лозунгом "Братство Азербайджана и Турции вечное и нерушимое" прошло по маршруту станция метро "Ичеришехер" – здание АГЭУ – Крепостные ворота – круг "Азнефти" – памятник "Бахрам Гур".

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от армяно-большевистских захватчиков. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века. Этим Азербайджан обрел независимость, и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının mərkəzində keçirilən daha bir yürüş başa çatıb

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