В Баку отмечают очередную годовщину освобождения от оккупации

По случаю 103-летней годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации в столице стартовало еще одно шествие военных.

По случаю 103-летней годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации в столице стартовало еще одно шествие военных.

Как передает Report, мероприятие началось с возложения цветов к памятнику турецким солдатам в Аллее шехидов со стороны группы генералов азербайджанской и турецкой армий.

Военным оркестром были исполнены государственные гимны Азербайджана и Турции.

Шествие под лозунгом "Братство Азербайджана и Турции вечное и нерушимое" прошло по маршруту станция метро "Ичеришехер" – здание АГЭУ – Крепостные ворота – круг "Азнефти" – памятник "Бахрам Гур".

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от армяно-большевистских захватчиков. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века. Этим Азербайджан обрел независимость, и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.