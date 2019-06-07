Стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения - ВИДЕО

В Нахчыване стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство - 2019" с боевой стрельбой.

Как сообщили Report в министерстве обороны, согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур Нахчыванской Автономной Республики, а также Вооруженных сил Турецкой Республики были подняты по тревоге и выведены в район учений.

К учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2019" с боевой стрельбой продлятся до 11 июня.