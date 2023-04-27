Стартовали международные учения "Анатолийский орел-2023"

27 апреля на авиабазе в городе Конья Турецкой Республики состоялась церемония открытия международных летно-тактических учений "Анатолийский орел-2023" с участием военнослужащих различных стран.

27 апреля на авиабазе в городе Конья Турецкой Республики состоялась церемония открытия международных летно-тактических учений "Анатолийский орел-2023" с участием военнослужащих различных стран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Участникам были представлены брифинги о цели и территории проведения учений. Затем участники на карте ознакомились со сценарием учений, с поставленными задачами и мероприятиями, предстоящими к выполнению в рамках учений.

Отметим, что на международных учениях наша страна представлена военнослужащими и авиационными средствами ВВС Азербайджана.