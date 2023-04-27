О нас

Стартовали международные учения "Анатолийский орел-2023"

Стартовали международные учения "Анатолийский орел-2023" 27 апреля на авиабазе в городе Конья Турецкой Республики состоялась церемония открытия международных летно-тактических учений "Анатолийский орел-2023" с участием военнослужащих различных стран.
Армия
27 апреля 2023 г. 17:04
Стартовали международные учения Анатолийский орел-2023

27 апреля на авиабазе в городе Конья Турецкой Республики состоялась церемония открытия международных летно-тактических учений "Анатолийский орел-2023" с участием военнослужащих различных стран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Участникам были представлены брифинги о цели и территории проведения учений. Затем участники на карте ознакомились со сценарием учений, с поставленными задачами и мероприятиями, предстоящими к выполнению в рамках учений.

Отметим, что на международных учениях наша страна представлена военнослужащими и авиационными средствами ВВС Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоOpening ceremony of Anatolian Eagle - 2023 Int'l Exercises held in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Фото“Anadolu Qartalı-2023” beynəlxalq təlimi başlayıb

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi