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Стартовал второй этап конкурса Минобороны - ВИДЕО

Стартовал второй этап конкурса Минобороны - ВИДЕО

Согласно плану подготовки на 2020 год, в Азербайджанской армии стартовал второй этап конкурса "Лучший руководитель группы на занятии по общественно-политической подготовке".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Целью конкурса, проводимого в объединениях, соединениях, отдельных воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской армии, является обучение военнослужащих правилам ведения идеологической работы, воспитанию их в духе национально-моральных ценностей и приверженности идее азербайджанства, совершенствование боевых и морально-психологических качеств, а также дальнейшее укрепление воинской дисциплины и пропаганда передового опыта.

Победители конкурса будут определены специальной комиссией.

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