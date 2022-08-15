Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня"

Начался предварительный тур конкурса "Мастера артиллерийского огня", проводимого на военной базе "Отар" Республики Казахстан в рамках конкурса "Международные армейские игры-2022".

Начался предварительный тур конкурса "Мастера артиллерийского огня", проводимого на военной базе "Отар" Республики Казахстан в рамках конкурса "Международные армейские игры-2022".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На данном этапе команды на боевых бронированных машинах преодолевали различные препятствия на маршруте, пересекали заминированную местность, выполняли огневые задачи из пулеметов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Наши артиллеристы, проявив профессионализм, точным огнем уничтожили все цели на первом этапе.