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Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня"

Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" Начался предварительный тур конкурса "Мастера артиллерийского огня", проводимого на военной базе "Отар" Республики Казахстан в рамках конкурса "Международные армейские игры-2022".
Армия
15 августа 2022 г. 15:32
Стартовал конкурс Мастера артиллерийского огня

Начался предварительный тур конкурса "Мастера артиллерийского огня", проводимого на военной базе "Отар" Республики Казахстан в рамках конкурса "Международные армейские игры-2022".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На данном этапе команды на боевых бронированных машинах преодолевали различные препятствия на маршруте, пересекали заминированную местность, выполняли огневые задачи из пулеметов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Наши артиллеристы, проявив профессионализм, точным огнем уничтожили все цели на первом этапе.

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Версия на английском языке Фото"Masters of Artillery Fire" contest begins
Версия на азербайджанском языке Фото“Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsi başlayıb

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