Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня"

Начался предварительный тур конкурса "Мастера артиллерийского огня", проводимого на военной базе "Отар" Республики Казахстан в рамках конкурса "Международные армейские игры-2022".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
На данном этапе команды на боевых бронированных машинах преодолевали различные препятствия на маршруте, пересекали заминированную местность, выполняли огневые задачи из пулеметов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Наши артиллеристы, проявив профессионализм, точным огнем уничтожили все цели на первом этапе.