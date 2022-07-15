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Старший лейтенант: Поддержка азербайджанского народа придала нашей армии силу

Старший лейтенант: Поддержка азербайджанского народа придала нашей армии силу “В Отечественной войне мы стали свидетелями силы и могущества и своей армии, и своего народа и государства. Именно благодаря этому мы сегодня ходим с высоко поднятой головой".
Армия
15 июля 2022 г. 13:13
Старший лейтенант: Поддержка азербайджанского народа придала нашей армии силу

“В Отечественной войне мы стали свидетелями силы и могущества и своей армии, и своего народа и государства. Именно благодаря этому мы сегодня ходим с высоко поднятой головой".

Об этом Report сказал ветеран Отечественной войны, старший лейтенант Гасан Аллахвердиев.

Он подчеркнул, что победа в Отечественной войне была достигнута именно благодаря единству народа, силе нашей армии и решительной политике президента Ильхама Алиева: "Азербайджанская армия всегда чувствовала поддержку народа, и эта поддержка придавала воинам силу. Именно благодаря этому наша армия одержала победу".

Г.Аллахвердиев отметил, что после войны государство обеспечило его и домом, и работой: "И сегодня я вижу внимание и заботу государства".

Аллахвердиев Гасан Султан оглу родился 3 августа 1991 года в городе Баку. После окончания средней школы в 2009 году поступил в Военную академию Сухопутных войск Турции, которую окончил в 2014 году.

Во время Отечественной войны Г.Аллахвердиев принимал активное участие в боях за Физули, Джебраил, Ходжавенд. 2 ноября 2020 года в ходе ожесточенных боев на Ходжавендском направлении был тяжело ранен.

Он - инвалид 3-й группы, в настоящее время преподает в гимназии иностранных языков им.Саттара Бахлулзаде.

Женат, есть ребенок.

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Версия на азербайджанском языке Qazi baş leytenant: "Xalqın dəstəyi Azərbaycan Ordusuna yalnız və yalnız güc verib"

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