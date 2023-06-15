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Стало известно состояние раненого в результате провокации Армении военнослужащего

Стало известно состояние раненого в результате провокации Армении военнослужащего Стало известно состояние военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС), прапорщика Эльшана Рустамова, получившего ранение в результате сегодняшней провокации Армении.
Армия
15 июня 2023 г. 12:37
Стало известно состояние раненого в результате провокации Армении военнослужащего

Стало известно состояние военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС), прапорщика Эльшана Рустамова, получившего ранение в результате сегодняшней провокации Армении.

Как сообщает Report, Эльшан Рустамов госпитализирован в военный госпиталь, его состояние на данный момент стабильное.

Отметим, что вооруженные силы Армении 15 июня около 8 часов открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по погранично-пропускному пункту в Лачынском районе Азербайджана. В результате военнослужащий ГПС, прапорщик Эльшан Рустамов, проходивший службу на участке, получил огнестрельные ранения.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4 и 29,120.2.11, 29,120.2.12, 214.2.1, 214.2.3 и 214.2.4, проводится предварительное расследование.

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Версия на английском языке Health condition of soldier wounded in Armenian provocation revealed
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın təxribatı nəticəsində yaralanan hərbçinin son durumu açıqlanıb

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