Стало известно состояние раненого в результате провокации Армении военнослужащего

Стало известно состояние военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС), прапорщика Эльшана Рустамова, получившего ранение в результате сегодняшней провокации Армении.

Стало известно состояние военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС), прапорщика Эльшана Рустамова, получившего ранение в результате сегодняшней провокации Армении.

Как сообщает Report, Эльшан Рустамов госпитализирован в военный госпиталь, его состояние на данный момент стабильное.

Отметим, что вооруженные силы Армении 15 июня около 8 часов открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по погранично-пропускному пункту в Лачынском районе Азербайджана. В результате военнослужащий ГПС, прапорщик Эльшан Рустамов, проходивший службу на участке, получил огнестрельные ранения.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4 и 29,120.2.11, 29,120.2.12, 214.2.1, 214.2.3 и 214.2.4, проводится предварительное расследование.