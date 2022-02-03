Стало известно количество воинских частей ГПС, введенных в эксплуатацию на освобожденных территориях

Стало известно количество воинских частей погранвойск, введенных в эксплуатацию в прошлом году на освобожденных от оккупации территориях.

Стало известно количество воинских частей погранвойск, введенных в эксплуатацию в прошлом году на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), на освобожденных территориях развернуты 19 новых комплексов воинских частей ГПС, 104 погранично-боевых пункта на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского, Губадлинского и части Лачынского районов.

На азербайджано-армянской государственной границе начали функционировать пропускные пункты "Эйвазлы" и "Газанчы", приняты меры по организации пограничного контроля в международном аэропорту "Физули", созданы стационарные и мобильные рабочие места МАГАТЭ.

На освобожденных от оккупации территориях проложено 73,8 км новых дорог, на участках протяженностью 121,4 км проведен капитальный и текущий ремонт дорог.