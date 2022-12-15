О нас

Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре

Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре Стали известны имена пострадавших в результате взрыва мины, установленной армянами в районе села Чыраг Кяльбаджарского района.
Армия
15 декабря 2022 г. 13:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре

Стали известны имена пострадавших в результате взрыва мин, установленных армянами в районе села Чыраг Кяльбаджарского района.

По данным Западного бюро Report, в ходе инцидента гражданские лица - жители Гусарского района - Панахов Родик Шамсаддин оглу (1969 г.р.), Алияров Садир Гейдар оглу (1996 г.р.), Балакишиев Тофик Гаджимирза оглу (1970 г.р.) и житель Гаджигабульского района Аллахвердиев Сиясат Зиядхан оглу (1975 г.р.) - получили осколочные ранения.

Раненые госпитализированы, их лечение продолжается. Врачи оценивают их состояние как умеренно-тяжелое.

Гражданские лица, пострадавшие при взрыве мины, занимались телекоммуникационными работами в этом районе.

В ходе инцидента трое военнослужащих Азербайджанской Армии - житель Билясуварского района Ибишли Габил Адалят оглу (2004 г.р.), житель Геранбойского района Ахундов Риза Юсиф оглу (2001 г.р.) и житель Евлахского района Ширинов Мурад Иса оглу (2000 г.р.) - также получили ранения. Военнослужащие госпитализированы.

14 декабря в районе села Чыраг Кяльбаджарского района 4 сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине.

4 военнослужащих, направлявшихся на место происшествия в связи с эвакуацией, также подорвались на мине, 3 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, а прапорщик азербайджанской армии Гумбатов Зохраб Мамед оглы (1984 г.р.) погиб.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə minaya düşən mülki şəxslərin və hərbçilərin adları məlum olub - SİYAHI

Экслюзивные новости

Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi