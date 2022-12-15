Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре

Стали известны имена пострадавших в результате взрыва мины, установленной армянами в районе села Чыраг Кяльбаджарского района.

Стали известны имена пострадавших в результате взрыва мин, установленных армянами в районе села Чыраг Кяльбаджарского района.

По данным Западного бюро Report, в ходе инцидента гражданские лица - жители Гусарского района - Панахов Родик Шамсаддин оглу (1969 г.р.), Алияров Садир Гейдар оглу (1996 г.р.), Балакишиев Тофик Гаджимирза оглу (1970 г.р.) и житель Гаджигабульского района Аллахвердиев Сиясат Зиядхан оглу (1975 г.р.) - получили осколочные ранения.

Раненые госпитализированы, их лечение продолжается. Врачи оценивают их состояние как умеренно-тяжелое.

Гражданские лица, пострадавшие при взрыве мины, занимались телекоммуникационными работами в этом районе.

В ходе инцидента трое военнослужащих Азербайджанской Армии - житель Билясуварского района Ибишли Габил Адалят оглу (2004 г.р.), житель Геранбойского района Ахундов Риза Юсиф оглу (2001 г.р.) и житель Евлахского района Ширинов Мурад Иса оглу (2000 г.р.) - также получили ранения. Военнослужащие госпитализированы.

14 декабря в районе села Чыраг Кяльбаджарского района 4 сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине.

4 военнослужащих, направлявшихся на место происшествия в связи с эвакуацией, также подорвались на мине, 3 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, а прапорщик азербайджанской армии Гумбатов Зохраб Мамед оглы (1984 г.р.) погиб.