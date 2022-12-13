Стала известна сфера ответственности нового замминистра обороны

Назначенный на должность заместителя министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов будет отвечать в министерстве за вопросы военно-технического обеспечения.

Назначенный на должность заместителя министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов будет отвечать в министерстве за вопросы военно-технического обеспечения.

Как сообщает Report, новому заместителю министра 36 лет.

A.Гурбанов родился 15 августа 1986 года в городе Баку. В 2004-2008 годах получил степень бакалавра в Академии государственного управления при президенте. С 2012 по 2014 год получил степень магистра в лондонской школе экономики и политических наук. В 2015-2019 годах был директором по инвестициям в ООО "PASHA Holding”.

Затем работал председателем наблюдательного совета ”Сумгайытского технологического парка".

Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 9.12.2022 года Гурбанов Агиль Салим оглу назначен заместителем министра обороны по военно-техническому обеспечению.

Женат. Имеет двоих детей.