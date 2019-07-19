США назначили нового военного атташе в Азербайджане

19 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в нашей стране Эрлом Литценбергером.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны, отметив, что отношения между Азербайджаном и США выстраиваются в рамках программ НАТО и на двусторонней основе, довел до внимания важность развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Затем стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, безопасность Каспийского моря и важных стратегических инфраструктур, борьбу против распространения оружия массового уничтожения, организацию взаимных визитов специалистов по военному образованию, а также ряд других вопросов, представляющих интерес.

Посол Э.Литценбергер представил министру обороны нового военного атташе США в Азербайджане полковника Терри Хемрика.

Министр поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами.