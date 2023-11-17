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Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлен еще на один год

Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлен еще на один год Вступил в силу закон Великого Национального Собрания Турции о принятии президентского меморандума о продлении мандата Вооруженных сил Турции в Азербайджане на один год.
Армия
17 ноября 2023 г. 04:47
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлен еще на один год

Вступил в силу закон Великого Национального Собрания Турции о принятии президентского меморандума о продлении мандата Вооруженных сил Турции в Азербайджане на один год.

Как сообщает Report, документ, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, был опубликован в правительственном сайте Resmi Gazete.

Таким образом, с 17 ноября 2023 года срок миссии турецких военных в Азербайджане продлен еще на один год.

В Меморандуме отмечено, что деятельность, предусмотренная в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанном лидерами Азербайджаном, Армении и России, продолжается.

"Хотя фактическая оккупация региона завершилась антитеррористической операцией Азербайджана, окончательного решения достичь не удалось, поскольку мирное соглашение еще не подписано. Совместный центр, состоящий из вооруженных сил Турции и Российской Федерации, продолжает свою деятельность в Карабахе", - говорится в документе.

Подчеркивается, что продолжение службы турецких ВС в совместном центре "отвечает требованиям активной и конструктивной роли Турции в регионе и ее национальных интересов".

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