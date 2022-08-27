Боевую технику Азербайджанской армии консолидируют в единую систему

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по расширению возможностей систем связи Азербайджанской армии.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Подразделения нашей армии оснащены современными цифровыми средствами связи. При управлении подразделениями, дислоцированными на освобожденных территориях, используются техника и средства связи, закупленные у самых передовых стран мира.
В Азербайджанской армии на высоком уровне осуществляется организация стабильной связи и скрытого управления войсками. Получены и сданы в эксплуатацию новые средства связи, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
На вооружение Азербайджанской армии поступили также многие комплексы мобильной связи. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. В то же время средства связи на боевой технике, состоящей на вооружении Азербайджанской армии, заменяются современными радиостанциями. К концу текущего года планируется консолидировать боевую технику в единую систему.
Кроме того, в армии действуют лаборатории, оснащенные оборудованием, отвечающим современным стандартам. Наряду с производством, профессиональными радиомеханиками проводятся текущие ремонтные работы.
Центр операций по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны, введенный в эксплуатацию в июле текущего года и оснащенный новейшим технологическим оборудованием, имеет особую значимость в обеспечении кибербезопасности путем непрерывного наблюдения и контроля за ИКТ-пространством Азербайджанской армии.
В целом, задачи по совершенствованию связи в Азербайджанской армии, поставленные перед командованием министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, выполняются высокопрофессионально.