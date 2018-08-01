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    Средства, поступившие в Фонд помощи ВС Азербайджана

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Названы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на 1-ое августа текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 92.819.877,45 манатов, 213.577,88 долларов США, 11936,0 евро и 5000,0 рублей.

    Фонд помощи Вооруженным Силам создан указом президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года за номером 755.

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