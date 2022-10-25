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Семья шехида Руфата Аскерова спустя 30 лет в Губадлы

Семья шехида Руфата Аскерова спустя 30 лет в Губадлы И вновь мы отправляемся на освобожденные от оккупации территории. На этот раз в село Ашагы Моллу Губадлинского района, где родился героически погибший в 44-дневной Отечественной войне майор Руфат Аскеров. Мы отправляемся в поездку вместе с членами семьи ш
Армия
25 октября 2022 г. 15:13
Семья шехида Руфата Аскерова спустя 30 лет в Губадлы

И вновь мы отправляемся на освобожденные от оккупации территории. На этот раз в село Ашагы Моллу Губадлинского района, где родился героически погибший в 44-дневной Отечественной войне майор Руфат Аскеров. Мы отправляемся в поездку вместе с членами семьи шехида - его отцом Мурватом, братом Ниджат, супругой Арзу ханум, сыном Хансуваром и дочерью Захрой.

Прямо на въезде в село Ашагы Моллу установлен билборд с фотографией Р.Аскерова.

Жена шехида Арзу ханум рассказала, как некогда Руфат обещал ей, что они когда-нибудь вместе приедут в это село:

"Честно говоря, даже находясь в родном селе, я не могу радоваться от всего сердца. Если бы только и он был с нами здесь! Его самым большим желанием было посетить Ашагы Моллу, где мы родились".

По словам сына шехида Хансувара, он потерял не только отца, но в его лице и лучшего друга:

"Я всегда гордился своим отцом. Быть сыном военного большая ответственность. Он много рассказывал нам о Губадлы, говорил, что покажет мне места, где прошли его детские годы. Мечтал о рыбалке на реке Хекери".

Его дочь Захра отмечает, что гордится всеми шехидами, и особенно своим отцом:

"Мой отец никогда не обижал меня. Он делал все возможное, чтобы на моем лице постоянно была улыбка".

Майор Руфат Аскеров участвовал в боях в направлении села Суговушан Тертерского района и города Агдере. Он уничтожил более 20 военнослужащих ВС Армении, а также сыграл важную роль в переходе под контроль Азербайджанской армии трех постов. Р.Аскеров героически погиб 14 октября в боях на Агдеринском направлении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid mayor Rüfət Əsgərovun ailəsi 30 ildən sonra Qubadlıda - REPORTAJ

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