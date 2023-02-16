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Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину

Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину.
Армия
16 февраля 2023 г. 12:19
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину

Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил специальный представитель президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Федор Вениславский.

По его словам, Украина поддерживает создание специального международного трибунала для привлечения России и ее военно-политического руководства к ответственности: "Мы говорим о преступлении, связанном с этой оккупацией. Второй предмет будущего судебного разбирательства - возмещение материального ущерба, нанесенного Украине в результате террористической деятельности Российской Федерации, обстрелов городов, сел, граждан. На сегодняшний день ущерб, нанесенный Украине, превысил полтриллиона долларов США, и эта сумма будет продолжать расти. Это сумма прямого ущерба, нанесенного Украине. Трудно подсчитать, сколько денег потребуется на расчистку минных полей, на восстановление экологии. При этом мы не говорим о беспрецедентном ущербе в результате убийства тысяч мирных жителей. Но сумма прямого ущерба составляет до 700 млрд долларов, и замороженные активы России по всему миру будут направлены на устранение ущерба".

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Версия на английском языке Zelenskyy's special rep: Russia's frozen assets around world will be directed to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Zelenskinin xüsusi nümayəndəsi: "Rusiyanın bütün dünya üzrə dondurulmuş aktivləri Ukraynaya yönəldiləcək"

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