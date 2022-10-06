Спецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения

В соответствии с планом на 2022 год в городе Мармарис Турецкой Республики проходят совместные учения подразделения подводной атаки и подводной обороны батальонов специального назначения ВМС Азербайджана и подразделения специального назначения ВМС Турции.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
На учениях, проводимых на военно-морской базе Аксаз, военнослужащие обеих братских стран выполнят задачи по отработке наземной и морской тактик, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.
Учения продлятся до 14 октября.