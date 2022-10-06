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Спецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения

Спецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения В соответствии с планом на 2022 год в городе Мармарис Турецкой Республики проходят совместные учения подразделения подводной атаки и подводной обороны батальонов специального назначения ВМС Азербайджана и подразделения специального назначения ВМС Турции.
Армия
6 октября 2022 г. 10:51
Спецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения

В соответствии с планом на 2022 год в городе Мармарис Турецкой Республики проходят совместные учения подразделения подводной атаки и подводной обороны батальонов специального назначения ВМС Азербайджана и подразделения специального назначения ВМС Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На учениях, проводимых на военно-морской базе Аксаз, военнослужащие обеих братских стран выполнят задачи по отработке наземной и морской тактик, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Учения продлятся до 14 октября.

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Версия на английском языке ФотоSpecial forces of Azerbaijani and Turkish navies hold joint exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlıları birgə təlim keçirir

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