Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил марш-бросок к Хачадагу

Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил марш-бросок к Хачадагу.

Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил марш-бросок к Хачадагу.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил марш-бросок к Хачадагу по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Военнослужащие начали марш-бросок из села Гал Джульфинского района на вершину Хачадага высотой 2415 метров, почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за Родину, водрузили трехцветной флаг Азербайджана и исполнили государственный гимн.

В завершение спецназ закрепил на скале мемориальную доску, посвященную 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.