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Спецназ Азербайджанской армии провел тактико-специальные учения в Нахчыване

Спецназ Азербайджанской армии провел тактико-специальные учения в Нахчыване Темой тактико-специального учения, проводимого в соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год", стало обезвреживание скрывающейся в здании и готовящейся создать панику среди гражданского населения и совершить диверси
Армия
5 августа 2021 г. 14:18
Спецназ Азербайджанской армии провел тактико-специальные учения в Нахчыване
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Темой тактико-специального учения, проводимого в соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год", стало обезвреживание скрывающейся в здании и готовящейся создать панику среди гражданского населения и совершить диверсию провокационно-диверсионной группы условного противника.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в ходе учений, проведенных командующим Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковником Керемом Мустафаевым и военнослужащими Вооруженных сил Турции, были проверены практические навыки личного состава, а также опыт ведения боевых операций в зданиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlıları Naxçıvanda taktiki-xüsusi təlim keçirib

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