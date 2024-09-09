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Спецназ Азербайджана участвует в учениях в Казахстане

Спецназ Азербайджана участвует в учениях в Казахстане 15:38
Армия
9 сентября 2024 г. 15:59
Спецназ Азербайджана участвует в учениях в Казахстане

Спецназ Азербайджанской армии принимает участие в многонациональных совместных учениях сил специального назначения "Вечное братство - III" в Казахстане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Учения проводятся согласно "Плану двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Казахстана на 2024 год".

В оборонном ведомстве сообщили, что учения, проводимые на полигоне Орда в Туркестанской области, продлятся до 19 сентября.

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