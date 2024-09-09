Спецназ Азербайджана участвует в учениях в Казахстане

15:38

Спецназ Азербайджанской армии принимает участие в многонациональных совместных учениях сил специального назначения "Вечное братство - III" в Казахстане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Учения проводятся согласно "Плану двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Казахстана на 2024 год".

В оборонном ведомстве сообщили, что учения, проводимые на полигоне Орда в Туркестанской области, продлятся до 19 сентября.