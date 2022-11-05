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Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном

Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, на территориях близ южных границ Азербайджанской Республики был выполнен очередной этап учений воинских частей Сил специального назначения.
Армия
5 ноября 2022 г. 17:44
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном

В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, на территориях близ южных границ Азербайджана был выполнен очередной этап учений воинских частей Сил специального назначения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

На следующем этапе учений, адаптированных к условиям реального боя, спецназ выполнил различные разведывательные задачи, используя защитные свойства местности и средства маскировки. По сценарию учений были выведены из строя пункты командного управления, узлы связи условного противника, нейтрализована живая сила, укрывавшаяся на объектах инфраструктуры в населенных пунктах. В ходе учений мобильные группы, преодолев возникшие на пути препятствия, совершили внезапный огневой налет на условные цели.

Задачи, поставленные на учениях воинских частей Сил специального назначения, были успешно выполнены.

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Версия на английском языке Next stage of exercises of Special Forces military units fulfilled 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının İranla sərhəddə keçirilən təliminin növbəti mərhələsi icra edilib

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