Создатель БПЛА "Bayraktar" обратился к азербайджанской молодежи

"Для обращений есть время до 28 февраля. Пусть наши молодые азербайджанские братья поторопятся, быстро сформируют команды и примкнут к соревнованиям в 35 различных сферах. Мы хотим пригласить их на Texnofest-2020".

"Для обращений есть время до 28 февраля. Пусть наши молодые азербайджанские братья поторопятся, быстро сформируют команды и примкнут к соревнованиям в 35 различных сферах. Мы хотим пригласить их на Texnofest-2020".

Как передает Report, об этом сказал создатель беспилотного летательного аппарата "Bayraktar TB2", технический директор компании "Baykar Savunma", зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельджук Байрактар.

Он коснулся также производства БПЛА нового поколения "Akıncı": ""Akıncı" и "Bayraktar" относятся к различным классам, у них разнятся задачи. Это сродни сравнению танка с бронетехникой, т.е. задачи разные. "Akıncı" весит 5,5 тонн, а "Bayraktar" – 650 кг. "Akıncı" выполняет более стратегическую, иную боевую задачу, "Bayraktar" же меньше и обходится дешевле".