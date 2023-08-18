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Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне

Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).
Армия
18 августа 2023 г. 19:47
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, сегодня в направлении Ханкенди-Горус проехали 8 автомобилей, принадлежащих МККК.

В этих транспортных средствах находились 26 человек, 3 из которых - члены МККК, 8 - водители, 11 - больные, 3 - сопровождающие лица и 1 - медицинский работник.

Свободный переход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMülki ermənilərin BQXK vasitəsilə Laçın sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidinə növbəti dəfə şərait yaradılıb

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