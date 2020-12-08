Создан фонд помощи Азербайджанской Армии

Утверждено ”Положение о Фонде помощи Азербайджанской Армии"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда помощи Азербайджанской Армии и отмене указа президента Азербайджанской Республики № 755 от 17 августа 2002 года “О создании Фонда помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики”.

Как сообщает Report, указом создан Фонд помощи Азербайджанской Армии.

Утверждено ”Положение о Фонде помощи Азербайджанской Армии".

Указ президента Азербайджанской Республики ”О создании Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики" от 17 августа 2002 года № 755 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, № 8, ст. 475) отменен.

Кабинет министров должен обеспечить перечисление средств, оставшихся на балансе Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики со дня ликвидации, на специальный казначейский счет Фонда помощи Азербайджанской Армии, решить другие вопросы, вытекающие из Указа.