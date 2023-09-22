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Совместный центр в Агдаме за 2 года зафиксировал 258 фактов нарушения армянами режима прекращения огня

Совместный центр в Агдаме за 2 года зафиксировал 258 фактов нарушения армянами режима прекращения огня Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме за последние два года зафиксировал 258 фактов нарушения армянами режима прекращения огня.
Армия
22 сентября 2023 г. 13:50
Совместный центр в Агдаме за 2 года зафиксировал 258 фактов нарушения армянами режима прекращения огня

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме за последние два года зафиксировал 258 фактов нарушения армянами режима прекращения огня.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, совместный центр продолжает деятельность в Агдаме.

Центр проводит наблюдения с помощью беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, фиксирует и документирует факты нарушения режима прекращения огня.

Напомним, совместный турецко-российский мониторинговый центр действует в Агдаме с 30 января 2021 года.

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Версия на английском языке Center in Aghdam records 258 cases of ceasefire violations by Armenians over past 2 years
Версия на азербайджанском языке Ağdamdakı mərkəz son 2 ildə ermənilərin atəşkəs rejimini 258 dəfə pozması faktını qeydə alıb

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