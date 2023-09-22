Совместный центр в Агдаме за 2 года зафиксировал 258 фактов нарушения армянами режима прекращения огня

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме за последние два года зафиксировал 258 фактов нарушения армянами режима прекращения огня.

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме за последние два года зафиксировал 258 фактов нарушения армянами режима прекращения огня.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, совместный центр продолжает деятельность в Агдаме.

Центр проводит наблюдения с помощью беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, фиксирует и документирует факты нарушения режима прекращения огня.

Напомним, совместный турецко-российский мониторинговый центр действует в Агдаме с 30 января 2021 года.