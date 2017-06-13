Совместные тактические учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции продолжаются - ВИДЕО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Начатые 12-го июня совместные тактические учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции продолжаются.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, согласно сценарию совместных тактических учений, на очередном этапе подразделения Отдельной Общевойсковой Армии, различных силовых структур и Вооруженных сил Турции были подняты по сигналу «Тревога» и выдвинуты в районы сосредоточения.

В соответствии с планом боевой подготовки, соединения и подразделения были приведены в состояние полной боевой готовности.

В совместных учениях, которые продлятся до 16-го июня, задействованы до 5 тысяч военнослужащих, более 250 единиц военной и специальной техники.