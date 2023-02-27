Совершенствуются боевые навыки экипажей бронетехники

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии продолжаются учения и тренировки в целях совершенствования индивидуальных навыков военнослужащих и повышения боеспособности подразделений.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии продолжаются учения и тренировки в целях совершенствования индивидуальных навыков военнослужащих и повышения боеспособности подразделений.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, согласно плану, с экипажами боевых машин пехоты (БМП) были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.

Основное внимание в ходе занятий было уделено совершенствованию умений механиков-водителей управлять боевой техникой, а также навыков наводчиков-операторов вести огонь из бронетехники в движении и в неподвижном состоянии.

Экипажи бронетехники успешно выполнили все поставленные задачи.